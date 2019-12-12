В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» добыл убедительную победу над московским «Локомотивом» — 2:0. Встреча состоялась в столице Испании на стадионе «Ванда Метрополитано».
УЕФА моментом игрового дня признал эпизод из этого матча. Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш эффектным финтом обыграл польского полузащитника «Локомотива» Грегожа Крыховяка. Смещаясь с центра на фланг, юный португалец резко сменил направление движения, подыграв себе пяткой — опытный поляк остался не у дел.
João Félix turning on the style 🔥
Rate his performance / 10…#UCL | @Mastercard pic.twitter.com/fY6OtfCyfc— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 11 декабря 2019 г.
Видео доступно в официальном «твиттере» Лиги чемпионов.
Напомним, еще до матча с «Атлетико» лишился всяческих шансов на то, чтобы подняться выше четвёртого места в своём квартете. Моментом дня предыдущего игрового дня Лиги чемпионов стал издевательный финт игрока «Бенфики» в матче с «Зенитом».