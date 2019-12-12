Названы условия попадания Кокорина и Мамаева в сборную РФ

В интервью «Спорт-Экспрессу» Черчесов отметил, что попадание в сборную возможно при выполнении ряда условий.

«Чтобы они попали в сборную, им надо, во-первых, реально себя проявить на поле, а во-вторых, восстанавливать репутацию за его пределами», — сказал специалист.