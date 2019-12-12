Названы условия попадания Кокорина и Мамаева в сборную РФ 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов допустил возвращение Александра Кокорина и Павла Мамаева в национальную команду.
В интервью «Спорт-Экспрессу» Черчесов отметил, что попадание в сборную возможно при выполнении ряда условий.
«Чтобы они попали в сборную, им надо, во-первых, реально себя проявить на поле, а во-вторых, восстанавливать репутацию за его пределами», — сказал специалист.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев 17 сентября вышли по УДО из колонии, где отбывали наказание по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев. Они пропустили заявочную кампанию и смогут выступить в официальных матчах своих клубов и национальную команду во второй половине сезона.