WADA: Россия проведет Евро-2020

На стадионе в Петербурге пройдут три игры групповой стадии и одна четвертьфинальная встреча ЧЕ-2020.

Россия не потеряет право на проведение в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы-2020 по футболу, поскольку для всех видов спорта должно быть общее ограничение.

«У нас должна быть одна граница для всех: да, в футболе чемпионат Европы — это важное соревнование, но в других видах спорта европейские первенства не имеют такого важного значения», — цитирует ТАСС слова главы комитета по соответствию WADA Джонатана Тейлора.

Поэтому, объясняет он, было принято такое решение, которое подходило для всех видов спорта.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. На стадионе «Газпром Арена» в Петербурге пройдут три игры групповой стадии и одна четвертьфинальная встреча.