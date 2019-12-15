Бывший главный тренер московского ЦСКА и голландского "Витесса" Леонид Слуцкий заявил о том, что никогда в жизни не возглавит столичный "Спартак". Об этом сообщает "Матч ТВ".
По его словам, такой ход невозможен из-за тесной связи с армейским клубом.
"Для меня табу — "Спартак". Возглавить его было бы неправильно со всех точек зрения. Часть моего сердца навсегда принадлежит ЦСКА", — сказал 48-летний специалист.
Ранее сообщалось, что футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил о недовольстве руководства "Газпрома" действующим главным тренером петербургского "Зенита" Сергеем Семаком.