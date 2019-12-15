Мората поделился мнением об одноклубнике Фелише

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората после победного матча 17-го тура с "Осасуной" (2:0) отметил игру одноклубника Жоау Фелиша . Об этом сообщает Marca.

"Фелиш отличный молодой футболист, который сосредоточен на игре и понимает, какая ответственность на нем лежит.

Он не обращает внимания на давление. Он станет одним из лучших в мире, если будет работать должным образом", — сказал Мората.

В этом сезоне 20-летний футболист участвовал в 13 матчах, отметившись 2 голами и 1 ассистом.

Напомним, это первая победа мадридского клуба после трехматчевой серии без выигрыша. В турнирной таблице Ла Лиги "Атлетико" занимает 4 место.