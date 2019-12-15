Президента футбольного клуба ограбили во время матча

Дом президента кипрского футбольного клуба «Аполлон» Никоса Кирзиса ограбили. Об этом сообщила местная газета «Филелефтерос».

По ее данным, инцидент произошел в субботу, 14 декабря, во время матча команды Кирзиса. Сигнализация сработала спустя примерно полчаса после того, как мужчина вышел из дома.

Неизвестные ворвались в жилище Кирзиса и забрали ценные вещи, в том числе часы стоимостью около 20 тысяч евро.

Полиция начала проверку.

«Аполлон» (Лимасол) — участник Дивизиона А, высшей лиги чемпионата Кипра по футболу. В сезоне 2019-2020 годов идет на третьем месте в таблице.