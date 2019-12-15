Кокорин и Мамаев покинули Россию

Сообщается, что у футболистов закончились сроки наказания, назначенные судом. Они отправились на отдых за рубеж. «Звонок» Мамаева прозвенел 7 ноября, а Кокорина-11 декабря. По закону с футболистов сняли ограничения, накладываемые по УДО, и они смогли выехать за пределы России.

Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев избили нескольких человек в Москве. Футболисты попали под суд и по приговору провели за решеткой около года. Спортсмены вышли из колонии по УДО.