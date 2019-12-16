«Зозуля, ты нацист»

Матч второго дивизиона Испании прервали из-за оскорблений в адрес украинского футболиста

Матч второго по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу между "Райо Вальекано" и "Альбасете" в Мадриде был прерван из-за оскорблений в адрес украинского нападающего Романа Зозули . Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги, проводящей чемпионаты Испании.

Во время первого тайма болельщики "Райо Вальекано" выкрикивали нацистские оскорбления в адрес нападающего "Альбасете" Зозули. Команды доиграли до перерыва при счете 0:0, однако позднее футболисты "Альбасете" отказались выходить на поле на вторую половину встречи.

"Ла Лига выражает согласие с решением, принятым Хосе Антонио Лопесом Тока, судьей матча между "Райо Вальекано" и "Альбасете", об остановке встречи по просьбе двух команд после серьезных оскорблений и угроз в течение первого тайма в адрес Романа Зозули, игрока клуба "Альбасете". Ла Лига продолжает работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на стадионах испанского профессионального футбола", — говорится в сообщении.

Зозуля выступает за "Альбасете" с сентября 2017 года, ранее он выступал за "Райо Вальекано". В сезоне-2016/17 украинский нападающий на правах аренды перешел в "Бетис", однако "Райо Вальекано" отменил аренду Зозули из испанского "Бетиса" из-за недовольства болельщиков команды его правыми политическими взглядами, позднее соглашение между сторонами было расторгнуто.