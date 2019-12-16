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Капитан «Манчестер Юнайтед» Янг покинет команду в конце сезона 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Янг покинет «Манчестер Юнайтед»
Фото: РИА Новости
Капитан английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг покинет клуб по истечению контракта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.
Соглашение 34-летнего защитника с клубом истекает летом 2020 года. Клуб не собирается продлевать контракт с англичанином. Янг не планирует завершать карьеру и покинет клуб в качестве свободного агента, с 1 января он может вести переговоры с другими клубами.
Янг выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года, став с командой чемпионом Англии (2012/13), обладателем Кубка Англии (2015/16), Кубка английской лиги (2016/17), Суперкубка Англии (2011) и победителем Лиги Европы (2016/17). Также он выступал за английские "Уотфорд" и "Астон Виллу". Впервые Янг вышел с капитанской повязкой в составе "Манчестер Юнайтед" в 2016 году, в августе 2019 года он был назначен капитаном команды. Всего за клуб на данный момент он провел 258 матчей, в текущем сезоне защитник вышел на поле в 15 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
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Теги:
Футбол , Эшли Янг , Манчестер Юнайтед , Газета.Ru
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