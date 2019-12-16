Слуцкий может возглавить российский клуб

В Twitter клуба появилось видео с креслом-качалкой. Как считает издание, таким образом «Рубин» намекает на кандидатуру нового главного тренера — Леонида Слуцкого, известного своей манерой раскачиваться во время матчей.

По данным «СЭ», руководство клуба провело переговоры со Слуцким и пообещало ему, что финансирование «Рубина» в следующем сезоне заметно возрастет.