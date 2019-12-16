Слуцкий может возглавить российский клуб 

Бывший тренер нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить казанский «Рубин», сообщает «Спорт-Экспресс».
В Twitter клуба появилось видео с креслом-качалкой. Как считает издание, таким образом «Рубин» намекает на кандидатуру нового главного тренера — Леонида Слуцкого, известного своей манерой раскачиваться во время матчей.
По данным «СЭ», руководство клуба провело переговоры со Слуцким и пообещало ему, что финансирование «Рубина» в следующем сезоне заметно возрастет.
Ранее в понедельник «Рубин» объявил о расторжении контракта с Романом Шароновым, возглавлявшим команду с лета 2019 года.