Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии клуба после перехода 75% акций под контроль государственной корпорации ВЭБ. Об этом сообщает "Ъ".
По его словам, курс движения изменен шестикратного чемпиона России изменен не будет.
"В первую очередь, я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ.РФ за поддержку и стабилизацию обслуживания валютного кредита, взятого на постройку стадиона.
Также хочу заверить наших болельщиков — никаких кардинальных перемен не случится. Клуб продолжит движение в выбранном направлении, но уже с сильным и надежным партнером", — сказал Гинер.
Напомним, что 13 декабря наблюдательный совет принял решение о конвертации в акции долга ЦСКА.
Ранее сообщалось, что бывший тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить казанский "Рубин".