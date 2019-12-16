Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии ЦСКА

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии клуба после перехода 75% акций под контроль государственной корпорации ВЭБ. Об этом сообщает "Ъ".

По его словам, курс движения изменен шестикратного чемпиона России изменен не будет.

"В первую очередь, я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ.РФ за поддержку и стабилизацию обслуживания валютного кредита, взятого на постройку стадиона.

Также хочу заверить наших болельщиков — никаких кардинальных перемен не случится. Клуб продолжит движение в выбранном направлении, но уже с сильным и надежным партнером", — сказал Гинер.

Напомним, что 13 декабря наблюдательный совет принял решение о конвертации в акции долга ЦСКА.