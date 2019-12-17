«Это надо принять»: в сборной России отреагировали на санкции WADA

Футболист сборной России высказался о готовности участвовать в ЧМ-2022 без флага

Джикия назвал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) сильным ударом для российского спорта, но отметил, что в любом случае готов поехать на чемпионат мира.

«Если реалии будут таковы, то это надо будет принять! Да, не будет флага, гимна, но мы настроены ехать и бороться за медали!» — заявил он.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все соревнования, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, Россия не сможет проводить на своей территории международные турниры.