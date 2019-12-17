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Футболист сборной России высказался о готовности участвовать в ЧМ-2022 без флага 

Lenta.ru 51 минуту назад
«Это надо принять»: в сборной России отреагировали на санкции WADA
Фото: РИА Новости
Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о готовности участвовать в чемпионате мира 2022 года без национального флага. Его слова приводит «Чемпионат.com».
Джикия назвал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) сильным ударом для российского спорта, но отметил, что в любом случае готов поехать на чемпионат мира.
«Если реалии будут таковы, то это надо будет принять! Да, не будет флага, гимна, но мы настроены ехать и бороться за медали!» — заявил он.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все соревнования, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, Россия не сможет проводить на своей территории международные турниры.
Глава комиссии по соответствию WADA Джонатан Тэйлор заявил, что сборная России в случае выхода в финальную часть чемпионата мира-2022 сможет выступить на турнире только в нейтральном статусе. При этом отмечается, что квалификационные матчи к ЧМ команда сможет провести под флагом страны.
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Теги:
Футбол , Георгий Джикия , Джонатан Тэйлор , Спартак , СБОРНАЯ РОССИИ , Всемирное антидопинговое агентство , Чемпионат.com
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