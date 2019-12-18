Павлюченко оценил шансы России на Евро-2020

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Бывший чемпион UFC признался в любви к России
Бывший чемпион UFC признался в любви к России
MMA
Родители Зайцева показали приватное видео об экс-невестке
Родители Зайцева показали приватное видео об экс-невестке
Хоккей
О чём говорят неделю спустя после вердикта WADA
О чём говорят неделю спустя после вердикта WADA
Зимние виды спорта
"Это надо принять": в сборной России отреагировали на санкции WADA
"Это надо принять": в сборной России отреагировали на санкции WADA
Футбол
13 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
1 1
Леганес Леганес
13 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
2 4
Аугсбург Аугсбург
14 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
2 0
Уотфорд Уотфорд
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 0
Астон Вилла Астон Вилла
14 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
1 2
Леванте Леванте
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 2
Барселона Барселона
Атлетик Б
Атлетик Б
0 0
Эйбар Эйбар
14 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 1
Унион Унион
Бавария
Бавария
6 1
Вердер Вердер
Кёльн
Кёльн
2 0
Байер Байер
15 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 2
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Эвертон Эвертон
Арсенал
Арсенал
0 3
Манчестер Сити Манчестер Сити
15 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
2 0
Вальядолид Вальядолид
Сельта
Сельта
2 2
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
2 2
Бетис Бетис
15 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Боруссия М Боруссия М
Шальке-04
Шальке-04
1 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
16 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Вердер
Вердер
0 5
Майнц Майнц
Боруссия Д
Боруссия Д
3 3
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Унион
Унион
0 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Барселона
Барселона
22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
18 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
20:30
Герта Герта
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Фрайбург
Фрайбург
22:30
Бавария Бавария
20 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
23:00
Гранада Гранада
20 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
21 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
×
Ливерпуль Ливерпуль
Эвертон
Эвертон
15:30
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
21 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Мальорка
Мальорка
15:00
Севилья Севилья
Барселона
Барселона
18:00
Алавес Алавес
Вильярреал
Вильярреал
20:30
Хетафе Хетафе
21 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Бавария
Бавария
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Майнц
Майнц
17:30
Байер Байер
Кёльн
Кёльн
17:30
Вердер Вердер
22 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
19:30
Челси Челси
22 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Леганес
Леганес
14:00
Эспаньол Эспаньол
Осасуна
Осасуна
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Бетис
Бетис
18:00
Атлетико М Атлетико М
22 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
17:30
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Павлюченко оценил шансы российской сборной на Евро-2020 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Павлюченко оценил шансы России на Евро-2020
Фото: globallookpress.com
По словам футболиста, не исключено, что команде удастся выйти на первое место в группе.
Футболист Роман Павлюченко рассказал о перспективах российской сборной на чемпионате Европы по футболу в 2020 году. Спортсмен считает, что предстоящий турнир будет похож на Евро-2008.
«Тогда был гранд в лице Испании, а сейчас это Бельгия. Плюс были Швеция и Греция, а в этот раз Дания и Финляндия. Думаю, бельгийцы, конечно, не отдадут первое место, но другие две команды мы обязаны обыгрывать», — заявил он.
Павлюченко добавил, что сборная должна «спокойно выходить» в плей-офф со второго места. Не исключено, по его словам, что команде удастся обыграть и Бельгию и занять первое место в группе.
«Самое главное, в каком состоянии будут наши футболисты. Станислав Саламович умеет подводить команду в нужных кондициях к серьезным матчам», — сказал экс-игрок сборной «Известиям».
Ранее ключ к успеху российской команды на чемпионате назвал спортивный журналист Александр Львов. Эксперт высоко оценил роль болельщиков в победах игроков.
Лучшие моменты Премьер-лиги
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ: Зозуля расплакался после оскорблений фанатов СМИ: Зозуля расплакался после оскорблений фанатов WADA: Россия проведет Евро-2020 WADA: Россия проведет Евро-2020 Черчесов прокомментировал травлю Дзюбы со стороны болельщиков Черчесов прокомментировал травлю Дзюбы со стороны болельщиков
Комментарии 
Теги:
Футбол , Александр Львов , Роман Павлюченко , Станислав Саламович , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывший чемпион UFC признался в любви к России
Бывший чемпион UFC признался в любви к России
Родители Зайцева показали приватное видео об экс-невестке
Родители Зайцева показали приватное видео об экс-невестке 5
О чём говорят неделю спустя после вердикта WADA
О чём говорят неделю спустя после вердикта WADA
«Это надо принять»: в сборной России отреагировали на санкции WADA
«Это надо принять»: в сборной России отреагировали на санкции WADA 1
«Люди не знают, что значит быть старым»
«Люди не знают, что значит быть старым»
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
00:14
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
Летние виды спорта
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение