Зане согласовал условия контракта с «Баварией»

Нападающий английского «Манчестер Сити» и сборной Германии по футболу Лерой Зане согласовал условия контракта с мюнхенской «Баварией».

Как сообщает Get German Football News со ссылкой на печатную версию Sport Bild, речь идёт о соглашении сроком на пять лет.

23-летний немец выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В его активе 39 голов и 45 результативных передач в 134 матчах за клуб, в составе которого он дважды выиграл АПЛ и Кубок английской лиги, а также по разу — Кубок и Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила €80 млн и троих футболистов за форварда «Интера».