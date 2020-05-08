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Бывший капитан сборной России предложил разрешить людям гулять по очереди 

Lenta.ru и ещё 13 5 часов назад
Футболист предложил разрешить людям гулять по очереди
Фото: РИА Новости
Бывший футболист сборной России Роман Широков предложил разрешить людям гулять во время самоизоляции. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Спортсмен предложил развести выходящих из многоквартирных домов по времени.
«Сделайте так, чтобы с 8 до 10 утра гуляли пожилые люди, с 10 до 12 — родители с детьми. И вечером такая же система — с пяти до семи и с семи до девяти», — отметил игрок.
По мнению Широкова, при соблюдении необходимых мер предосторожности прогулки будут безопасными. Он также отметил, что сидеть два месяца в квартире невозможно. Сам футболист, по собственному признанию, живет в загородном доме.
Ранее в четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что действующие в столице ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, среди которых запрет на выход из дома для прогулок, будут действовать до конца мая.
Широков провел за сборную России 56 матчей, в которых забил 13 мячей, хавбек выигрывал бронзовые медали Евро-2008. В 2016 году футболист был капитаном национальной команды.
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Футбол , Роман Широков , Сергей Собянин , СБОРНАЯ РОССИИ
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