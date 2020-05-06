Мамаев в одиночку компенсировал ущерб ведущей

Футболист «Ростова» Павел Мамаев в одиночку выплатил ведущей Первого канала Ольге Ушаковой компенсацию за поврежденный автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Бушманова.

По словам адвоката, Мамаев принял решение единолично компенсировать ущерб, оцененный в 321 тысячу 75 рублей. Это значит, что Ушакова вправе отозвать иск ко всем четырем ответчикам. Кроме Мамаева ими являются братья Александр Кирилл Кокорины , а также их друг Александр Протасовицкий

8 октября 2018 года Мамаев и Кокорин устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

5 мая Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным после заключения. Полузащитник заявил, что не перестанет общаться с нападающим «Сочи» из-за произошедшего, добавив, что они сделали выводы.