Руководству «Локомотива» предрекли тюремные сроки

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Ранее Селюк обратился к Генеральной прокуратуре с просьбой открыть дело по факту смерти футболиста. «В России это уголовная статья. Думаю, врач и генеральный директор "Локомотива" реально могут сесть, если провести объективное расследование», — заявил он.

Кроме того, Селюк отметил, что родители футболиста, вероятно, испытывали давление со стороны руководства клуба, поэтому разбирательств не последовало сразу.

Самохвалов выступал за фарм-клуб железнодорожников — «Казанку». Он скончался 20 апреля во время индивидуальной тренировки от сердечного приступа. У футболиста остались жена и сын.