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Скука и упадок: почему «Эль Класико» уже не то 

Газета.Ru 4 часа назад
Скука и упадок: почему «Эль Класико» уже не то
Фото: Reuters
Главное противостояние современного футбола постепенно теряет свой статус. «Барселона» и «Реал» играют не так зрелищно, как раньше, а низкий уровень взаимной конкуренции все больше влияет на атмосферу встреч заклятых соперников.
Наверное, ни один человек, интересующийся футболом, не будет спорить с тем, что самым ярким футбольным противостоянием является «Эль Класико». Между тем соперничество между «Реалом» и «Барселоной».всегда проходит по-разному, меняясь с годами, и заключается оно не только непосредственно в матчах, но и в конкуренции за трофеи.
Противостояние каталонцев и «сливочных» — визитная карточка испанского футбола, которая во многом определяет его облик. Но что же с ним происходит в последние годы?
Градус противостояния несколько снизился в последние пару лет. Это проявляется, во-первых, в том, что матчи становятся менее зрелищными, а во-вторых, в том, что уровень турнирного противостояния тоже снизился: команды стали эффективно выступать только в каком-то одном из турниров, а не во всех, как раньше.

На «Эль Класико» скучно. Когда такое было?!

Об утрате накала свидетельствует один простой факт: если мы возьмем для примера последние десять игр, то за первые пять игр команды забили 19 голов, а за последние — всего лишь восемь.
С одной стороны, это объясняется тем, что при Вальверде манера игры «Барсы» в важных матчах стала менее атакующей, что проявилось и в последних пяти матчах с «Реалом»: команда перестала доминировать во владении мячом, которое в последних матчах с «Реалом» составляло от 49 до 55% (у «Барселоны» Луиса Энрике в противостояниях с «Реалом» этот показатель обычно составлял около 60% и больше), сине-гранатовые стали меньше бить по воротам (в среднем — меньше десять ударов за игру, при Энрике команда заставляла работать голкипера оппонентов намного чаще).
С другой стороны, менее эффективно стал играть и «Реал», поскольку после ухода Роналду атакующий потенциал команды существенно снизился. В последних матчах на позиции Криштиану выступал молодой Винисиус Жуниор, и как бы зрелищно он ни старался играть, на бомбардира топ-уровня он пока не тянет.
К тому же стал намного меньше и хуже играть Гарет Бэйл, который, по ощущениям, не слишком заинтересован в удачном выступлении команды. Сейчас лидером атаки «Реала», безусловно, является Карим Бензема, но он не в состоянии решить в одиночку все проблемы. В последних десяти матчах с «Барсой» он забил лишь однажды.
На этот счет удачно выразился экс-нападающий «сливочных» Уго Санчес: «Бензема не убийца. „Реалу“ нужен форвард вроде меня или Роналду».

Турнирные проблемы

Если же говорить о турнирной конкуренции, то в последние годы четко вырисовывается следующая картина: «Барса» уверенно побеждает в Ла Лиге, лишь трижды уступив чемпионство с сезона 2008/09 (8 побед из 11 возможных), а «Реал» — в Лиге чемпионов (победа в сезоне 2013/14 и три победы подряд в 2016-2018 гг.). Выходит, прежняя конкуренция переросла в некий монополизм в рамках одного турнира.
В чемпионате Испании в последние два сезона «Реал» вообще располагался на третьем месте, отставая от «Барсы» в сезонах 2017/18 и 2018/19 на 17 и 19 очков соответственно. Поразительно, но речи о борьбе за титул между двумя гигантами и не шло. «Реал», дважды уступив второе место мадридскому «Атлетико» и набрав неприлично малое количество очков (76 и 68), постепенно отошел на второй план в чемпионской гонке, что негативно сказалось на противостоянии.
А что же Лига чемпионов? В главном клубном турнире Старого Света наблюдается катастрофа уже каталонцев, которым с 2015-го проблематично выйти даже в полуфинал, а о двух последних вылетах наслышан каждый; выходит, что в Лиге чемпионов «королевский клуб» и каталонцы в последние годы в плане турнирной конкуренции даже близко не пересекаются.
Это происходит потому, что снизившийся уровень игры обеих команд не позволяет им выступать достойно в обоих турнирах одновременно. Особенно это проявляется именно в последних сезонах, которые ознаменовались приходом (и уходом) Эрнесто Вальверде на пост главного тренера каталонцев, а также трансфером Криштиану Роналду в «Ювентус».
Как итог, команды все еще ищут свою игру, что негативно сказывается на общем уровне их состязания.
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Футбол , Статьи , Луис Энрике , Уго Санчес , Гарет Бейл , Криштиану Роналду , Карим Бензема , Реал
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