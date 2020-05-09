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Источник: в АПЛ опасаются бунта игроков из-за коронавируса 

RT на русском и ещё 8 2 часа назад
В АПЛ опасаются бунта игроков из-за коронавируса
Фото: Reuters
Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) опасается, что некоторые топовые футболисты откажутся играть в условиях пандемии коронавируса и потребуют завершения сезона.
Об этом сообщает Mirror. Возобновление сезона планируется при пустых трибунах на восьми или десяти стадионах. Однако существует вероятность, что в каждой команде найдутся по два-три человека, которые не захотят играть из-за риска заражения.
Сезон АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса с 13 марта.
Ранее неизвестные ограбили дом тренера «Челси» Лэмпарда.
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