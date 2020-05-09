В АПЛ опасаются бунта игроков из-за коронавируса

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) опасается, что некоторые топовые футболисты откажутся играть в условиях пандемии коронавируса и потребуют завершения сезона.

Об этом сообщает Mirror. Возобновление сезона планируется при пустых трибунах на восьми или десяти стадионах. Однако существует вероятность, что в каждой команде найдутся по два-три человека, которые не захотят играть из-за риска заражения.

Сезон АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса с 13 марта.

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