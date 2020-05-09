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ФИФА увеличила количество замен из-за эпидемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 18 44 минуты назад
ФИФА увеличила количество замен из-за эпидемии коронавируса
Фото: ТАСС
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что после возобновления сезона количество замен, разрешенных на команду во время матча, будет увеличено с трех до пяти. Об этом сообщает BBC News.
Данное изменение коснется всех футбольных соревнований вплоть до конца календарного года. Национальным лигам и другим организаторам соревнований предстоит самостоятельно принять решения о необходимости подобного шага.
Изменения также будут внесены в систему видеопомощи арбитрам (VAR). Представители ФИФА опасаются, что персонал, отвечающий за видеоповторы будет проводить весь матч в небольшом помещении, и это подвергнет их здоровье опасности. Лиги смогут отказаться от практики видеоповторов.
Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) поддержал предложенные ФИФА изменения.
В конце апреля ФИФА впервые предложила увеличить число замен, для того чтобы у игроков было больше возможностей прийти в форму после длительного перерыва из-за эпидемии коронавируса.
Большинство футбольных лиг прекратило проведение матчей из-за пандемии коронавируса. Тем не менее на следующей неделе должны начаться матчи немецкой Бундеслиги.
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