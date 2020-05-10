Матч второй Бундеслиги отменен из-за коронавируса 

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Матч второй немецкой Бундеслиги между "Ганновером" и дрезденским "Динамо" отменен из-за коронавируса, сообщает сайт "Ганновера".

Напомним, инфекция обнаружена у трех футболистов дрезденского клуба, а вся команда ушла на карантин.

"17 мая игра не состоится. Новая дата встречи пока не определена", — говорится в сообщении команды.

Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 4,1 млн человек.

Ранее Бундеслига опубликовала расписание на первый тур после возобновления сезона.