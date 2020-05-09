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Футболист признался в убийстве пятилетнего сына 

Майк Габриелян и ещё 3 11 минут назад
Футболист признался в убийстве пятилетнего сына
Фото: РИА Новости
Турецкий футболист задушил пятилетнего сына в больничной палате и замаскировал убийство под смерть от коронавируса. Врачи не заподозрили обман и диагностировали летальный исход от COVID-19. О преступлении сообщает турецкое издание Daily Sabah.
Турецкий футболист Цевхер Токташ признался в убийстве своего пятилетнего сына через 11 дней после того, как власти официально зафиксировали смерть малыша из-за проблем с дыханием при COVID-19.
Бывший игрок турецкой суперлиги Сехер Токташ положил сына в больницу 23 апреля. У него появились кашель и высокая температура. Врачи незамедлительно изолировали мальчика и отца, поскольку у пятилетнего ребенка были характерные симптомы COVID-19.
Некоторое время спустя, в тот же день, Токташ вызвал врачей в палату и пожаловался, что у мальчика затруднено дыхание. Ребенка перевели в отделение интенсивной терапии, но спасти не смогли. Он скончался через два часа.
Учитывая характерные симптомы и отсутствие подозрений в насильственной смерти, власти сочли, что сын футболиста умер от пневмонии. Однако через 11 дней после инцидента Токташ пришел в местный полицейский участок и сознался в преступлении.
Футболист рассказал, что душил своего сына подушкой, когда они находились одни в комнате.
«Я придавил подушкой сына, когда он лежал на спине. В течение 15 минут я давил на подушку, не поднимая её. Мой сын пытался сопротивляться всё это время. Когда он перестал двигаться, я убрал подушку. Потом я стал кричать, чтобы доктора помогли снять с меня любые подозрения », — говорится в заявлении футболиста.
Токташ пояснил и мотив убийства. Он сказал, что просто «не любил его».
«Я никогда не любил своего младшего сына после его рождения. Я не знаю, почему я не люблю его. Единственная причина, по которой я убил его в тот день, в том, что он мне не нравился. У меня нет никаких психических проблем », — заявил он.
После признания Токташ был арестован. Ему грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения. Власти также решили эксгумировать тело мальчика для вскрытия.
Токташ выступал за профессиональный клуб «Хаджеттепе». В его составе он провел семь игр в рамках Суперлиги. После этого он стал играть на любительском уровне, выступая за клуб из города Бурса
Ранее «Рамблер» сообщал, что жительница Хорватии задушила своего трехлетнего сына и выбросила в море ради отпуска.
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