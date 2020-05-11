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Ибрагимович вернулся в Италию 

Просто Про Спорт и ещё 9 1 час назад
Ибрагимович вернулся в Италию
Фото: Reuters
Шведский бомбардир Златан Ибрагимович прилетел в Италию, чтобы продолжить сезон в составе «Милана». Клубы Серии А начали подготовку к возобновлению чемпионата, в котором клуб Златана рассчитывает попасть в еврокубки.
После возвращения в Италию Ибрагимовичу предстоит провести две недели на карантине, и только потом начал тренировки в составе клуба. Планируется, что к тому времени они уже будут проходить в группах. Об этом сообщает Expressen.
На родине Златан тренировался в составе клуба «Хаммарбю». В Швеции условия самоизоляции не были столь жесткими, как в Италии — там были разрешены мероприятия численностью до 50 человек. В том числе, тренировки футбольных клубов.
В этом чемпионате Италии Златан сыграл восемь матчей, забил три мяча и отдал один голевой пас. Шведский бомбардир Златан Ибрагимович прилетел в Италию, чтобы продолжить сезон в составе «Милана». Клубы Серии А начали подготовку к возобновлению чемпионата, в котором клуб Златана рассчитывает попасть в еврокубки.
После возвращения в Италию Ибрагимовичу предстоит провести две недели на карантине, и только потом начал тренировки в составе клуба. Планируется, что к тому времени они уже будут проходить в группах. Об этом сообщает Expressen.
На родине Златан тренировался в составе клуба «Хаммарбю». В Швеции условия самоизоляции не были столь жесткими, как в Италии — там были разрешены мероприятия численностью до 50 человек. В том числе, тренировки футбольных клубов.
В этом чемпионате Италии Златан сыграл восемь матчей, забил три мяча и отдал один голевой пас.
Видео дня. Европейские чемпионаты возвращаются к обычной жизни
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