Три игрока «Бетиса» заразились коронавирусом 

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Три игрока испанского «Бетиса» заражены коронавирусной инфекцией, сообщает официальный сайт радиостанции Cadena SER.

Имена футболистов не разглашаются. При этом, по информации источника, симптомы коронавируса присутствуют только у одного из зараженных. Все трое помещены на самоизоляцию, они обязаны проходить тесты каждые 72 часа.

Помимо трех случаев в «Бетисе» в чемпионате Испании выявлены еще трое зараженных — Ренан Лоди ("Атлетико"), Янхель Эррера ("Гранада") и голкипер Алекс Ремиро ("Реал Сосьедад").

Ранее сообщалось, что футболист «Аталанты» находится в реанимации с аневризмой головного мозга.