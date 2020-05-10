У игрока «Минска» подозревают коронавирус 

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У футболиста "Минска" подозревают заражение коронавирусной инфекцией, передает Tribuna.com.

Отмечается, что игрок не попал в заявку на матч с "Городеей", которая прошла 8 мая. Тренировка, запланированная на 11 мая, отменена. Имя спортсмена не называется.

Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 4,1 млн человек.

Ранее сообщалось о том, что матч второй Бундеслиги отменен из-за коронавируса.