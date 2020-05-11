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Футболиста «Сочи» обвинили в краже автомобиля 

Майк Габриелян и ещё 6 2 часа назад
Футболиста «Сочи» обвинили в краже автомобиля
Фото: Twitter Жанелли Имбюла
Футболиста российского клуба «Сочи» Жанелли Имбула обвинили в краже во Франции автомобиля Audi RS 3 break, который ранее принадлежал ему. Об этом сообщает Get French Football News.
Некто Морган Б. заявил, что два года назад купил автомобиль у Имбула, а потом футболист украл его.
В 2018 году автомобиль Имбула попал в аварию в Испании. В мастерской некий предприимчивый Морган Б. предложил сильнее разбить автомобиль, чтобы получить большую страховку.
Имбула согласился. Затем Морган Б. попросил игрока переоформить машину на него, так как у него начались проблемы с полицией из-за страховых афер. Футболист помог Моргану.
«Он сказал мне не беспокоиться о бумагах, что это на всякий случай, просто чтобы показать полицейским, что все в порядке, и тогда мы восстановим все. Я поверил ему», — сказал Имбула.
Однако Морган исчез, так и не вернув машину. В сентябре 2018 года Имбула решил использовать систему геолокации в Audi, чтобы отследить ее местоположение. Машина нашлась близ Тулузы. Двоюродный брат футболиста забрал ее, имея второй комплект ключей.
Теперь Морган утверждает, что Имбула украл автомобиль, за который он заплатил ему 30 тысяч евро наличными. По делу началось следствие.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 54-летняя жительница Богородска перевела мошенникам 439 тысяч рублей.
Видео дня. Европейские чемпионаты возвращаются к обычной жизни
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Футбол , Прочее
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