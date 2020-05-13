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Чемпионат Италии по футболу может продолжиться в июне 

News.ru и ещё 22 2 часа назад
Чемпионат Италии по футболу может продолжиться в июне
Фото: globallookpress.com
В Италии могут возобновить проведение матчей чемпионата страны по футболу с 13 июня.
Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport, ссылаясь на источники. По его данным, решение об этом было принято на экстренном совещании представителей клубов серии А, которое прошло 13 мая.
Газета также сообщает, что власти Италии уже дали разрешение на продолжение чемпионата с 18 мая. В некоторых клубах с 4 мая были возобновлены индивидуальные тренировки.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Ола сообщил, что клуб подал иск против Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) после принятия решения о досрочном завершении сезона.
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