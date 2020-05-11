Игрок «Реала» сломал ногу после падения со стены дома

Нападающий мадридского «Реала» Луки Йович сломал ногу в результате падения со стены дома, а не во время тренировки, как было известно до этого.

Об этом сообщает Kurir со ссылкой на источник.

Работавший ранее в мадридском «Атлетико» специалист по спортивной медицине Хосе Гонсалес отметил, что кость, которую сломал Йович достаточно устойчива к внешним воздействиям.

«В подавляющем большинстве случаев перелом возникает из-за очень сильной травмы или падения с большой высоты», — заявил Гонсалес.

Отмечается, что медицинская служба «Реала» догадалась, что игрок получил травму раньше, чем сказал о ней, и это привело в ярость руководство клуба. При этом отец спортсмена не стал отвечать прессе по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Йович получил перелом пяточной кости во время домашней тренировки.