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СМИ: Футболист «Реала» Йович сломал ногу после падения со стены дома 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Игрок «Реала» сломал ногу после падения со стены дома
Фото: globallookpress.com
Нападающий мадридского «Реала» Луки Йович сломал ногу в результате падения со стены дома, а не во время тренировки, как было известно до этого.
Об этом сообщает Kurir со ссылкой на источник.
Работавший ранее в мадридском «Атлетико» специалист по спортивной медицине Хосе Гонсалес отметил, что кость, которую сломал Йович достаточно устойчива к внешним воздействиям.
«В подавляющем большинстве случаев перелом возникает из-за очень сильной травмы или падения с большой высоты», — заявил Гонсалес.
Отмечается, что медицинская служба «Реала» догадалась, что игрок получил травму раньше, чем сказал о ней, и это привело в ярость руководство клуба. При этом отец спортсмена не стал отвечать прессе по этому поводу.
Ранее сообщалось, что Йович получил перелом пяточной кости во время домашней тренировки.
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