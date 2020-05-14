Слуцкий высказался против возобновления сезона в РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против идеи о возобновлении российского чемпионата.

«Если грубо говорить, то я аргументированный противник идеи доигрывать чемпионат. Глобально, естественно, я, как любой человек из профессии, готов, чтобы как можно быстрее мы начали играть.

Я сейчас не выступаю как главный тренер команды, которая борется активно за выживание в Премьер-лиге. Я даже скажу, что моя позиция не совпадает с позицией руководства «Рубина». Выступаю как просто человек, находящий внутри и пытающийся быть максимально объективным.

Первое — нужно получить разрешение от Минавиации и Роспотребнадзора о возвращении легионеров. 70 человек у нас находятся за рубежом. Есть распоряжение правительства о том, что все иностранцы садятся на двухнедельный карантин. Получается, легионеры у нас смогут начать тренироваться в лучшем случае 4–5 июня. Последние матчи у нас состоялись 11–12 марта. То есть это будет почти 3 месяца как мы не тренировались. Для тренеров это беспрецедентный случай. Это риски, связанные со здоровьем футболистов. Абсолютно непонятно, как поведет себя опорно-двигательный аппарат.

Пример Германии? Чемпионат шел у них беспрерывно с августа. У них была короткая зимняя пауза, но они продолжали играть с середины января. Это не одно и то же [в сравнении с РПЛ].

У нас футболисты не играли с декабря по март, потом 3 матча, и 3 месяца мы ничего не делаем. Вполне допускаю, что некоторые футболисты, которые 3 месяца крутили велосипед, могут быть в хорошем функциональном состоянии.

Когда тренер «Сельты» говорит о Смолове, он оценивает только уровень его функциональной готовности, потому что любой другой он оценить не может.

Далее. Понятно, что команды, у которых минимальное количество арендованных футболистов и футболистов с истекающими контрактами, — они одним составом закончили [сезон-2019/20] и тем же начали [сезон-2020/21]. Команды, где таких футболистов много, входят в следующий сезон абсолютно неподготовленными. За неделю новую команду не собрать и не натренировать.

Если говорим о дате 28 июня, то маневра нет вообще. Матчи через два дня на третий, а следующий чемпионат стартует через неделю, а в августе все квалификации еврокубков.

Мы тогда и здесь не заканчиваем, и новый непонятно когда начинаем. Спасая этот сезон, мы рискуем потерять следующий», — сказал Слуцкий в беседе с журналистом Василием Уткиным в рамках передачи «Футбольный клуб».