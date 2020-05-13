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Фанату «Локомотива» запретили посещать стадионы в течение года 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Фанату «Локомотива» на год запретили посещать стадионы
Фото: РИА Новости
Фанат «Локомотива» Андрей Коробков был подвергнут наказанию за инцидент во время матча своей команды в 20-м туре РПЛ против «Зенита».
Как сообщает Telegram-канал Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, мужчину привлекли к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ. За противоправные действия Коробкова оштрафовали на 12 тыс. рублей и запретили посещать стадионы в течение одного года.
В ходе встречи 29 февраля один из болельщиков «Зенита» подбежал к фанатскому сектору «Локо» и попытался забрать флаг, за что подвергся избиению. Одним из наносивших ему удары был Коробков.
Ранее сообщалось, что мама Коляна из «Реальных пацанов» избила бойца ММА Исмаилова сумкой.
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Футбол , Андрей Коробков , Зенит , Локомотив
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