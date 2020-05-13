Роналду высказался о противостоянии с Месси 

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о противостоянии с аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, передает Daily Mirror.
Он отметил, что здоровое противостояние между ними идет на пользу всему футболу. На двоих у игроков выиграно 11 "Золотых мячей", у Роналду пять, у Месси шесть.
"У нас хорошее противостояние в футболе, но футбол не исключение. У Майкла Джордана были соперники в баскетболе. Единственное сходство между великими противостояниями в спорте — то, что они здоровые", — заявил Роналду.
Ранее сообщалось, что Клопп выбрал между Роналду и Месси.