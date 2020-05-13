Роналду высказался о противостоянии с Месси 

Он отметил, что здоровое противостояние между ними идет на пользу всему футболу. На двоих у игроков выиграно 11 "Золотых мячей", у Роналду пять, у Месси шесть.

"У нас хорошее противостояние в футболе, но футбол не исключение. У Майкла Джордана были соперники в баскетболе. Единственное сходство между великими противостояниями в спорте — то, что они здоровые", — заявил Роналду.

Ранее сообщалось, что Клопп выбрал между Роналду и Месси.