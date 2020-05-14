«Барселона» отказалась от покупки Неймара

Испанский футбольный клуб "Барселона" не планирует покупать бразильского нападающего французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Неймара. Об этом сообщил советник президента клуба Карлес Рексач, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую радиостанцию COPE.

"Возвращение Неймара невозможно, учитывая сегодняшнюю ситуацию, — сказал Рексач. — Он осознал, какую роль для него играл наш клуб. Если он забивал за нас, эта новость облетала весь мир. В Париже его голы менее заметны".

Ранее испанское издание El Mundo Deportivo сообщило, что 28-летний бразилец намерен отказаться от улучшенного контракта с французским клубом на сумму €100 млн ради перехода в "Барселону", где он готов согласиться на годовой оклад в размере 50% от нынешнего (€36,8 млн). По данным издания, "Барселона" предлагала Неймару зарплату €20 млн в год.