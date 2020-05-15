Гончаренко отреагировал на уход Сёмина 

«Хороший человек и тренер! Удачи, Юрий Палыч!» — написал Гончаренко в своём Instagram.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» решил не продлевать контракт с Сёминым.