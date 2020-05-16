Гончаренко отреагировал на уход Сёмина

Футбольный тренер пока не стал комментировать свои будущие планы на данном поприще.

Главный тренер столичного футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин , который в ближайшее время покинет свой пост, сообщил, что не имеет в планах завершение карьеры.

«Конечно, я не уйду на пенсию», — заявил он.

Рассказав, что желания уходить с работы и из спорта у него нет, 73-летний наставник не стал ничего говорить о возможных местах работы.

«Когда будет конкретика, тогда и будем комментировать», — цитируют его ТАСС.

Семин пришел в футбольный клуб в «Локомотив» качестве тренера еще в 1986 году, приведя его за время своей работы к победам в Кубке и Суперкубке России.