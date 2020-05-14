Семин высказался об уходе из «Локомотива» 

Специалист предложил задавать вопросы председателю совета директоров клуба Анатолию Мещерякову , потому что самому тренеру сказать нечего.

«На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить, посмотрим, соберем пресс-конференцию, когда будет возможно», — добавил Семин. Кроме того специалист в интервью РИА Новости отметил, что отказался от предложения стать почетным тренером «Локомотива».

Ранее 14 мая стало известно, что руководство «Локомотива» не стало продлевать с Семиным контракт, истекающий в конце мая. С 1 июня команду возглавит серб Марко Николич

Семин тренировал «Локомотив» с 2016 года. Он также работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009-м. За последние три сезона железнодорожники под его руководством выиграли два Кубка и Суперкубок России, а также впервые за 14 лет завоевали золотые медали Тинькофф Российской премьер-лиги.