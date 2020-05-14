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Семин высказался об уходе из «Локомотива» 

Lenta.ru 2 часа назад
Семин высказался об уходе из «Локомотива»
Фото: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уходе из команды. Его слова приводит «Чемпионат.com».
Специалист предложил задавать вопросы председателю совета директоров клуба Анатолию Мещерякову, потому что самому тренеру сказать нечего.
«На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить, посмотрим, соберем пресс-конференцию, когда будет возможно», — добавил Семин. Кроме того специалист в интервью РИА Новости отметил, что отказался от предложения стать почетным тренером «Локомотива».
Ранее 14 мая стало известно, что руководство «Локомотива» не стало продлевать с Семиным контракт, истекающий в конце мая. С 1 июня команду возглавит серб Марко Николич.
Семин тренировал «Локомотив» с 2016 года. Он также работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009-м. За последние три сезона железнодорожники под его руководством выиграли два Кубка и Суперкубок России, а также впервые за 14 лет завоевали золотые медали Тинькофф Российской премьер-лиги.
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Футбол , Анатолий Мещеряков , Марко Николич , Юрий Семин , Локомотив , Чемпионат.com , РИА Новости
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