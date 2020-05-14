Последняя капля: «Локомотив» уволил легендарного Семина

Юрий Семин покинул пост главного тренера московского «Локомотива» . Руководство клуба не стало продлевать с 73-летним наставником контракт, истекающий 31 мая, и назначило вместо него сербского специалиста Марко Николича , который до этого работал с «Партизаном», а также командами из Словении и Болгарии. «Газета.Ru» объясняет, почему было принято такое неоднозначное решение.

Переворот «Локомотива»

Московский «Локомотив» объявил об уходе своего легендарного тренера Юрия Семина, который с перерывами возглавлял команду еще со времен СССР, выводил ее в высший дивизион и трижды брал золотые медали чемпионата России. Тренера, под руководством которого «железнодорожники» и в этом сезоне идут на втором месте в таблице, уступая только «Зениту»

Да, Российская премьер-лига пока остается на паузе из-за пандемии коронавируса, но с большой долей вероятности возобновится в июне, — осталось доиграть всего восемь туров.

И в эту важную пору, когда команде нужно сохранить за собой вторую строчку в напряженной борьбе с «Краснодаром», «Ростовом» и ЦСКА, игроки должны будут привыкать к новому тренеру, которым стал 40-летний сербский специалист Марко Николич, работавший только с клубами своей страны, Словении и Венгрии.

При такой альтернативе решение руководства «Локомотива» не продлевать контракт с Семиным, истекающий 31 мая, выглядит крайне неоднозначно. Для его принятия должны были возникнуть очень серьезные причины — и, возможно, они действительно были.

На официальном сайте клуба уже появилась благодарность в адрес многолетнего тренера красно-зеленых: «С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков „Локомотива“. Желаем Юрию Палычу сил, здоровья и благополучия!»

Николичу, в свою очередь, пресс-служба команды пожелала «успешной работы и больших побед», сообщив, что он приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июня.

Таким образом, у серба, который принимает на данный момент главный вызов в своей жизни, совсем не окажется времени на раскачку — надо будет установить авторитет в раздевалке (что после ухода Семина будет явно непростой задачей) и сразу дать результат — остаться на высокой позиции в таблице.

Сам Семин не скрывает, что решение клуба его совсем не устроило.

«Задавайте вопросы Анатолию Мещерякову (председатель совета директоров «Локомотива». — «Газета.Ru»), звоните ему. Мне нечего сказать. Все они говорят. На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить, посмотрим, соберем пресс-конференцию, когда будет возможно», — цитирует наставника «Чемпионат.com».

В чем же причина такого сумбурного прощания с одним из главных тренеров в истории «Локо», который только за последние три года привел команду к титулу РПЛ, серебряным медалям чемпионата, а также дважды выиграл Кубок России?

Объявил войну руководству

Главной причиной расставания являются напряженные отношения 73-летнего специалиста с менеджментом клуба. Что с Ильей Геркусом , покинувшим «Локомотив» в 2019 году, что с нынешним генеральным директором команды Василием Кикнадзе Семин никак не мог ужиться, да и, кажется, не особо стремился.

По информации «Чемпионат.com», своенравный наставник стремился установить полную гегемонию над трансферами: например, требовал купить некоего камерунца Бассогоге (который совершенно не нравился селекционному отделу), отметая все остальные варианты, а также не позволил выгодно продать Алексея Миранчука в «Милан» этой зимой.

Кроме того, некоторым людям в руководстве казались устаревшими тренерские методики Семина: он делал большой упор на физическую подготовку, а не на технику, и мог серьезно нагрузить футболистов сразу после контрольного матча. Такой стиль, в частности, не подошел Федору Смолову, который так и не смог раскрыться в «Локомотиве», что стало безусловной потерей для клуба.

Недовольны таким подходом были и некоторые другие футболисты. Это понимали в руководстве, однако повлиять на 73-летнего наставника оказалось невозможно.

Противостояние Семина с менеджментом команды дошло до того, что он выступил в СМИ с открытым письмом в тот момент, когда генеральный директор Кикнадзе вел крайне напряженные переговоры с игроками по поводу временного сокращения зарплат из-за коронавируса.

Команда лишилась всех доходов и несла серьезные убытки, однако поначалу футболисты отказывались идти навстречу. Семин тогда занял сторону своих подопечных, попытавшись доказать, что огромные по сравнению с доходами многих людей зарплаты футболистов им жизненно необходимы.

«Игроков нельзя обижать! За ними, подписавшими контракт, стоят не только они сами, но и их семьи. Иногда — громадные, как, например, у выступающих в нашей стране игроков из Бразилии. Они все живут на то, что пришлет из России их сын, брат, племянник.

У большинства российских футболистов ситуация похожая. Повторяю: они из бедных семей, многие — из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них. Об этом тоже нельзя забывать!» — писал наставник в своей колонке для «СЭ».

В такой напряженный момент это письмо было равносильно объявлению войны руководству клуба. После этого судьба Семина была решена.

Сезон РПЛ, поставленный на паузу 17 марта, имеет все шансы возобновиться 21 или 28 июня — эти даты назывались Российским футбольным союзом (РФС). Таким образом, у сменщика Семина Николича, который приступит к работе 1-го числа, будет около трех недель на подготовку команды после затяжного перерыва к решающей борьбе за Лигу чемпионов.

Безусловно, это не лучшая ситуация, в которой мог оказаться «Локомотив», но, по мнению руководства команды, оно выбрало меньшее из двух зол. Так ли это на самом деле, узнаем совсем скоро.