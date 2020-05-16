Футболист нарушил карантин ради секс-вечеринки с моделями 

Звёздный футболист английской премьер-лиги пренебрёг самоизоляцией, отправился в Париж и устроил там кутёж в ресторане и секс-вечеринку с моделями. Теперь ему грозит разбирательство во Франции.

Известный футболист, чьё имя пока не раскрывается, прилетел на частном самолете во французскую столицу. Он снял шикарный ресторан, пригласил моделей, друзей и закатил разгул, сообщает The Sun со ссылкой на источник.

После ресторана футболист и его гости отправились в съемные апартаменты неподалеку от Елисейских полей. Там, как утверждает таблоид, спортсмен занимался сексом «как минимум с одной девушкой».

«Их привезли в ресторан, который он нанял с официантами — в нарушение карантинных правил французского правительства. Было около 15 гостей. Им подавали текилу и виски, они вели себя очень шумно. Затем большая часть группы переместилась в апартаменты, где вечеринка продолжалась, и все вышло из-под контроля», — сообщил источник.

Также утверждается, что в апартаменты приходил торговец наркотиками. Сам звездный игрок, среди прочего, развлекался с девушкой в лифте.

Сейчас звезда вернулась в Британию и тренируется со своим клубом. Ожидается, что игры Премьер-лиги начнутся в июне.

Не исключено, что игроку предстоит стать объектом расследования во Франции за нарушение строгих правил карантина.