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Футболист нарушил карантин ради секс-вечеринки с моделями 

Майк Габриелян и ещё 1 40 минут назад
Футболист нарушил карантин ради секс-вечеринки с моделями
Фото: depositphotos.com
Звёздный футболист английской премьер-лиги пренебрёг самоизоляцией, отправился в Париж и устроил там кутёж в ресторане и секс-вечеринку с моделями. Теперь ему грозит разбирательство во Франции.
Известный футболист, чьё имя пока не раскрывается, прилетел на частном самолете во французскую столицу. Он снял шикарный ресторан, пригласил моделей, друзей и закатил разгул, сообщает The Sun со ссылкой на источник.
После ресторана футболист и его гости отправились в съемные апартаменты неподалеку от Елисейских полей. Там, как утверждает таблоид, спортсмен занимался сексом «как минимум с одной девушкой».
«Их привезли в ресторан, который он нанял с официантами — в нарушение карантинных правил французского правительства. Было около 15 гостей. Им подавали текилу и виски, они вели себя очень шумно. Затем большая часть группы переместилась в апартаменты, где вечеринка продолжалась, и все вышло из-под контроля», — сообщил источник.
Также утверждается, что в апартаменты приходил торговец наркотиками. Сам звездный игрок, среди прочего, развлекался с девушкой в лифте.
Сейчас звезда вернулась в Британию и тренируется со своим клубом. Ожидается, что игры Премьер-лиги начнутся в июне.
Не исключено, что игроку предстоит стать объектом расследования во Франции за нарушение строгих правил карантина.
Ранее «Рамблер» сообщал, что американских футболистов разыскивают в связи с вооружённым ограблением.
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