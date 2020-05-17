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Премьер-министр Италии: клубы возобновят групповые тренировки с 18 мая 

Спорт РИА Новости и ещё 6 1 час назад
ФК Италии возобновляют командные тренировки
Фото: ТАСС
Премьер-министр страны Джузеппе Конте подтвердил, что футбольные клубы страны могут возобновить групповые тренировки с 18 мая.
Чемпионат Италии был прерван 10 марта из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. С 4 мая в Италии футболистам разрешено проводить индивидуальные тренировки. Ранее итальянские СМИ сообщали, что чемпионат страны возобновится с 13 июня, клубы получили от властей разрешение возобновить командные тренировки с 18 мая.
"С 18 мая футбольные тренировки могут быть возобновлены, но при соблюдении всех правил", — цитирует Конте Football Italia.
Для возобновления тренировок итальянские клубы должны принять медицинский протокол от властей и Федерации футбола страны (FIGC). Ранее клубы и ассоциация игроков уже отклонили один из вариантов протокола. Согласно протоколу от властей, если в команде будет выявлен положительный тест на коронавирус, все игроки должны будут сесть на 15-дневный карантин. Клубы и игроки хотят, чтобы в данной ситуации только заразившийся был изолирован.
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