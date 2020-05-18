«Локомотив» отказался называть уход Семина отставкой 

Смена главного тренера футбольного клуба "Локомотив" произошла из-за того, что в контракте Юрия Семина не было пункта о продлении работы с ним. Поэтому называть его уход отставкой нельзя. Об этом заявил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков, сообщает телеканал "360".
По его словам, окончательное решение совет принимал с учетом экономических, организационных, технических и вирусологических факторов.
"Мы не прерывали соглашение с Семиным. У Юрия Павловича нет в контракте пункта о продлении, поэтому он просто закончился. Это ни в коем случае не отставка", — подчеркнул Мещеряков.
При это он заявил, что даже великие тренеры когда-то должны уходить. Решение принималось исходя из информации, которая была. Но каждый человек трактует ее по-разному.
"В нынешних условиях без риска никуда. Привлекать молодежь и давать ей больше шансов — тоже риск. Но сейчас мы на него пойдем. Жизнь изменилась, и в новых реалиях мы приняли такое решение", — подчеркнул он.
Об уходе Юрия Семина с поста главного тренера "Локомотива" стало известно в минувший четверг, 14 мая. На его место придет специалист из Сербии Марко Николич. Ранее он возглавлял венгерский "Фехервар" и сербский "Партизан". По словам Мещерякова, клуб предлагал Семину занять пост почетного главного тренера, но тот отказался.