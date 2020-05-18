«Локомотив» отказался называть уход Семина отставкой 

По его словам, окончательное решение совет принимал с учетом экономических, организационных, технических и вирусологических факторов.

"Мы не прерывали соглашение с Семиным. У Юрия Павловича нет в контракте пункта о продлении, поэтому он просто закончился. Это ни в коем случае не отставка", — подчеркнул Мещеряков.

При это он заявил, что даже великие тренеры когда-то должны уходить. Решение принималось исходя из информации, которая была. Но каждый человек трактует ее по-разному.

"В нынешних условиях без риска никуда. Привлекать молодежь и давать ей больше шансов — тоже риск. Но сейчас мы на него пойдем. Жизнь изменилась, и в новых реалиях мы приняли такое решение", — подчеркнул он.