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19-летнего футболиста убили в драке 

Lenta.ru 1 час назад
19-летнего футболиста убили в драке
Фото: РИА Новости
Футболиста «Харлоу Таун» Франсуа Каблана убили в драке в Лондоне. Об этом сообщает The Guardian.
19-летний спортсмен скончался от колотых ран на месте. Полиция задержала четырех человек: среди подозреваемых в убийстве Каблана трое мужчин и одна женщина. Самому старшему из них 20 лет. Двух подозреваемых выпустили под залог.
Каблан выступал за резервистов «Харлоу Таун». «Франсуа был замечательным парнем, отличным игроком. Многие из наших футболистов учились вместе с ним в одном колледже, поэтому им было непросто узнать об этой трагедии», — заявил тренер резервного состава Адам Коннолли.
18 июля 2019-го футболист молодежной команды мексиканского «Дорадос де Синалоа» Мирша Франсиско Эррера Гастелум был убит неизвестными на улице. Он получил смертельный удар ножом в сердце.
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