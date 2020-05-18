В UEFА рассказали о завершении европейского сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) разработал специальный план для завершения игрового сезона на континенте. Согласно ему, финальные матчи национальных чемпионатов и клубных турниров пройдут в конце августа. Об этом заявил глава Союза Александер Чеферин , сообщает телеканал "360".

"Я уверен, что мы сможем завершить европейский сезон", — заявил он.

Кроме того, глава Союза заявил что рассчитывает на завершение к этому времени всех национальных чемпионатов.

По его словам, лиги, которые не завершат сезон, все равно должны будут играть в отборочных матчах, если они хотят участвовать в соревнованиях UEFA в следующем сезоне.

Евро-2020 в этом году проходить не будет. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля в следующем году. Полуфиналы и финал пройдут в Лондоне и 11 принимающих городах: Амстердам, Баку, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.

По словам Чеферина, Союз не хотел бы искать другие места для проведения соревнований. UEFA уже провел переговоры с девятью принимающими городами. С тремя есть некоторые проблемы, но если они откажутся, то матчи проведут на стадионах остальных городов.