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Названа ориентировочная дата возобновления чемпионата Испании 

Газета.Ru и ещё 1 41 минуту назад
Названа дата возобновления чемпионата Испании
Фото: РИА Новости
Президент испанской Примеры Хавьер Тебас высказался о возобновлении чемпионата.
Функционер поздравил немецкую Бундеслигу с рестартом сезона и отметил проделанную работу лиги.
"Это пример для подражания. Хочу, чтобы возобновление чемпионата Испании случилось как можно скорее. Мы ориентируемся на 12 июня. Проблемы болельщиков больше не существует в этой ситуации", — цитирует Тебаса Goal.
Чемпионат Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 316 тыс. человек, 1,8 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 4,8 млн Ранее Тебас высказался о случаях заражения коронавирусом среди футболистов испанского первенства.
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Футбол , Хавьер Тебас
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