Названа дата возобновления чемпионата Испании

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Президент испанской Примеры Хавьер Тебас высказался о возобновлении чемпионата.

Функционер поздравил немецкую Бундеслигу с рестартом сезона и отметил проделанную работу лиги.

"Это пример для подражания. Хочу, чтобы возобновление чемпионата Испании случилось как можно скорее. Мы ориентируемся на 12 июня. Проблемы болельщиков больше не существует в этой ситуации", — цитирует Тебаса Goal.

Чемпионат Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 316 тыс. человек, 1,8 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 4,8 млн Ранее Тебас высказался о случаях заражения коронавирусом среди футболистов испанского первенства.