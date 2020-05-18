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Уткин отправил Сёмина на пенсию 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Уткин отправил Сёмина на пенсию
Фото: News.ru
Спортивный журналист и блогер Василий Уткин считает, что действующему наставнику московского футбольного клуба «Локомотив» Юрию Сёмину пора завершать тренерскую карьеру.
У меня есть позиция, что Юрий Сёмин — тренер, которому место на пенсии. Уважаемый, почётный, но он не подходит амбициозному клубу, который играет в Лиге чемпионов от России, — цитирует Уткина «Чемпионат».
Он отметил, что его позиция продиктована взглядом на работу Сёмина в московском клубе.
«Локомотив» на днях официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июня.
Ранее NEWS.ru писал, что журналист Василий Уткин прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».
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Футбол , Марко Николич , Василий Уткин , Юрий Семин , Локомотив
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