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Еще один футболист из РПЛ заразился коронавирусом 

Алиса Селезнёва и ещё 17 10 минут назад
У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
Фото: ©rubin-kazan.ru
Футболист Константин Плиев сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба «Рубин».
По данным клуба, игрок с начала апреля в самоизоляции в родном Владикавказе.
«Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей», — отмечается в сообщении.
При этом пресс-служба подчеркнула, что Плиев больше месяца не контактировал с другими членами команды, и пожелала ему скорейшего выздоровления.
«Рамблер» писал, что ранее Российский футбольный союз (РФС) принял решение возобновить чемпионат страны по футболу 21 июня. При этом стадионы для матчей чемпионата будут выбирать с учетом эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Видео дня. 11-летняя россиянка побила 12 рекордов за 7 дней
Футбол , Константин Плиев , РФС
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