У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус

Футболист Константин Плиев сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба «Рубин».
По данным клуба, игрок с начала апреля в самоизоляции в родном Владикавказе.
«Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей», — отмечается в сообщении.
При этом пресс-служба подчеркнула, что Плиев больше месяца не контактировал с другими членами команды, и пожелала ему скорейшего выздоровления.
«Рамблер» писал, что ранее Российский футбольный союз (РФС) принял решение возобновить чемпионат страны по футболу 21 июня. При этом стадионы для матчей чемпионата будут выбирать с учетом эпидемиологической ситуации с коронавирусом.