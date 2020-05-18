У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус

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По данным клуба, игрок с начала апреля в самоизоляции в родном Владикавказе.

«Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей», — отмечается в сообщении.

При этом пресс-служба подчеркнула, что Плиев больше месяца не контактировал с другими членами команды, и пожелала ему скорейшего выздоровления.