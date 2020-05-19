Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с «Марселем»

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Главный тренер французского «Марселя» Андре Виллаш-Боаш может покинуть свой пост.

Как сообщает L’Equipe, клуб сделал португальскому специалисту предложение о продлении контракта, но тот ответил отказом.

Действующее соглашение тренера с «Марселем» рассчитано до лета 2021 года.

По итогам минувшего сезона Лиги 1, который был завершён досрочно из-за коронавируса, «Марсель» занял второе место и пробился в Лигу чемпионов.

Виллаш-Боаш известен в России по работе с петербургским «Зенитом» , который он возглавлял с 2014 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино претендует на место главного тренера «Марселя».