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СМИ: Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с «Марселем» 

RT на русском и ещё 6 3 часа назад
Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с «Марселем»
Фото: Reuters
Главный тренер французского «Марселя» Андре Виллаш-Боаш может покинуть свой пост.
Как сообщает L’Equipe, клуб сделал португальскому специалисту предложение о продлении контракта, но тот ответил отказом.
Действующее соглашение тренера с «Марселем» рассчитано до лета 2021 года.
По итогам минувшего сезона Лиги 1, который был завершён досрочно из-за коронавируса, «Марсель» занял второе место и пробился в Лигу чемпионов.
Виллаш-Боаш известен в России по работе с петербургским «Зенитом», который он возглавлял с 2014 по 2016 год.
Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино претендует на место главного тренера «Марселя».
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Футбол , Андре Виллаш-Боаш , Зенит
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