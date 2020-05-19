Глава FFF отреагировал на критику президента «Лиона» 

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Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре тветил на критику президента «Лиона» Жана-Мишеля Ола после решения о досрочном завершении сезона Лиги 1.

«Мы так давно знаем друг друга. Он видит, как я иду, а я вижу, как он идёт. С другой стороны, иногда он слишком энергично отстаивает интересы своего клуба. В последнее время он зашёл слишком далеко. Я скажу ему об этом либо по телефону, либо через прессу, но он охвачен желанием играть в этой Лиге чемпионов», — приводит слова Ле Гре Yahoo Sport со ссылкой на Canal+.

Сезон Лиги 1 был досрочно завершён из-за запрета французских властей на проведение массовых мероприятий до 1 сентября.

Позднее Ола обвинил несколько клубов в лоббировании решения о завершении сезона.

Ранее сообщалось, что «Лион» подал в суд на LFP за досрочное завершение сезона.