Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
×
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
×
Эйбар Эйбар
Леганес
Леганес
×
Валенсия Валенсия
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Осасуна Осасуна
Мальорка
Мальорка
×
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
24 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Мальорка Мальорка
Алавес
Алавес
×
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад

«Еду мне кладут на лестницу»: Плиев о лечении от COVID-19 

Павел Тиунов 3 часа назад
Заболевшему игроку «Рубина» кладут еду на лестницу
Фото: rubin-kazan.ru
Игрок российского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, находится на «настоящем» карантине — еду ему кладут на лестницу. Об этом он сам сообщил изданию «Бизнес Online».
Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Плиев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей во Владикавказе. Сегодня он сам рассказал, что с ним все отлично, он не ощущает никаких проблем, внешне болезнь не проявляется.
«Просто знаю, что внутри у меня все засело», — отметил футболист.
Он рассказал, что COVID-19 была подтверждена у него вчера утром по результатам анализа мазка из горла, а позавчера результаты компьютерной томографии (КТ) показали наличие у него начальной стадии проблем с легкими.
В настоящее время Плиев находится у себя дома на «настоящем» карантине. По утрам и вечерам к нему приезжает врач и делает по два укола. Также спортсмен принимает витамины Д и C и антибиотики в таблетках и получил предписание выпивать в день три-пять литров теплой жидкости.
« (Родители и брат. — Прим. ред.) теперь на первом этаже обитают, а я у себя в комнате изолировался на втором. Еду мне кладут на лестницу. Я забираю, кушаю и возвращаю», — добавил он.
Видео дня. Рейтинги футбольных матчей бьют рекорды
Комментарии
Футбол , Константин Плиев , ФК "Рубин"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Трупы на улице»: Экс-владелец «Формулы-1» покинул Бразилию
«Трупы на улице»: Экс-владелец «Формулы-1» покинул Бразилию
Тайсон рассказал о единственной драке в тюрьме
Тайсон рассказал о единственной драке в тюрьме
«Ньюкасл» заплатит «Тоттенхэму» £12,5 млн
«Ньюкасл» заплатит «Тоттенхэму» £12,5 млн
Комиссионер НХЛ поделился мыслями о возобновлении сезона
Комиссионер НХЛ поделился мыслями о возобновлении сезона
Оверим нокаутировал Харриса
Оверим нокаутировал Харриса
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
Отца Хабиба подключили к аппарату ИВЛ
01:21
Отца Хабиба подключили к аппарату ИВЛ
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение