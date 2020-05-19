Заболевшему игроку «Рубина» кладут еду на лестницу

Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Плиев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей во Владикавказе. Сегодня он сам рассказал, что с ним все отлично, он не ощущает никаких проблем, внешне болезнь не проявляется.

«Просто знаю, что внутри у меня все засело», — отметил футболист.

Он рассказал, что COVID-19 была подтверждена у него вчера утром по результатам анализа мазка из горла, а позавчера результаты компьютерной томографии (КТ) показали наличие у него начальной стадии проблем с легкими.

В настоящее время Плиев находится у себя дома на «настоящем» карантине. По утрам и вечерам к нему приезжает врач и делает по два укола. Также спортсмен принимает витамины Д и C и антибиотики в таблетках и получил предписание выпивать в день три-пять литров теплой жидкости.