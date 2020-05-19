Заболевшему игроку «Рубина» кладут еду на лестницу

Весь мой маршрут на ближайшие дни будет одним и тем же: спальня, туалет, спальня. Еду мне кладут на лестницу, я забираю, кушаю и возвращаю тарелки обратно на лестниц, — приводит слова Плиева «Спорт Бизнес Online».

По его словам, родители и брат находятся на первом этаже, а игрок изолировался у себя в комнате. Проблемы со здоровьем не проявляются.

Уже три футболиста, тренер вратарей и глава медицинского штаба «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус.