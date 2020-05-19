Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
×
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
×
Эйбар Эйбар
Леганес
Леганес
×
Валенсия Валенсия
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Осасуна Осасуна
Мальорка
Мальорка
×
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
24 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Мальорка Мальорка
Алавес
Алавес
×
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад

Заболевшему COVID-19 игроку «Рубина» кладут еду на лестницу 

News.ru 4 часа назад
Заболевшему игроку «Рубина» кладут еду на лестницу
Фото: rubin-kazan.ru
Защитник футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев рассказал, как переносит коронавирус, находясь в одном доме с родителями и братом.
Весь мой маршрут на ближайшие дни будет одним и тем же: спальня, туалет, спальня. Еду мне кладут на лестницу, я забираю, кушаю и возвращаю тарелки обратно на лестниц, — приводит слова Плиева «Спорт Бизнес Online».
По его словам, родители и брат находятся на первом этаже, а игрок изолировался у себя в комнате. Проблемы со здоровьем не проявляются.
Уже три футболиста, тренер вратарей и глава медицинского штаба «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус.
Ранее NEWS.ru писал, генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов сообщил, что все футболисты команды здоровы.
Видео дня. Рейтинги футбольных матчей бьют рекорды
News.ru: последние новости
Кассационный суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву Кассационный суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву COVID-таблицу РПЛ возглавило «Динамо» COVID-таблицу РПЛ возглавило «Динамо» Уткин отправил Сёмина на пенсию Уткин отправил Сёмина на пенсию
Футбол , Шамиль Газизов , Константин Плиев , ФК "Рубин" , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитый рестлер бесследно исчез в океане
Знаменитый рестлер бесследно исчез в океане
Холанд высказался о своей форме
Холанд высказался о своей форме
19-летнего футболиста убили в драке
19-летнего футболиста убили в драке
Тарасова вмешалась в скандал с сыном Плющенко
Тарасова вмешалась в скандал с сыном Плющенко
Россиянке предложили огромную сумму за работу в эскорте
Россиянке предложили огромную сумму за работу в эскорте
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
Отца Хабиба подключили к аппарату ИВЛ
01:21
Отца Хабиба подключили к аппарату ИВЛ
MMA
Олимпийский чемпион обвинил «Первый канал» во лжи
00:51
Олимпийский чемпион обвинил «Первый канал» во лжи
Фигурное катание Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение