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Главный тренер ЦСКА Гончаренко вернулся из Белоруссии в Москву 

SPORT24.ru и ещё 3 5 часов назад
Гончаренко вернулся в Москву
Фото: РИА Новости
По информации Sport24, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уже вернулся в Москву из Белоруссии, где он находился с марта после приостановки российской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса. Возвращение 42-летнего белорусского тренера в столицу России состоялось в понедельник, 18 мая.
Напомним, что 17 мая правительством было снято ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию. Прибывшие обязаны пройти 14-дневный карантин.
Возобновление сезона-2019/20 в РПЛ намечено на 21 июня. В первом матче после рестарта чемпионата ЦСКА должен сыграть на своем поле против «Зенита».
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Футбол , Виктор Гончаренко , Зенит , ЦСКА
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