Гончаренко вернулся в Москву

По информации Sport24, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уже вернулся в Москву из Белоруссии, где он находился с марта после приостановки российской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса. Возвращение 42-летнего белорусского тренера в столицу России состоялось в понедельник, 18 мая.
Напомним, что 17 мая правительством было снято ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию. Прибывшие обязаны пройти 14-дневный карантин.
Возобновление сезона-2019/20 в РПЛ намечено на 21 июня. В первом матче после рестарта чемпионата ЦСКА должен сыграть на своем поле против «Зенита».