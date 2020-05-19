Гончаренко вернулся в Москву

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По информации Sport24, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уже вернулся в Москву из Белоруссии, где он находился с марта после приостановки российской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса. Возвращение 42-летнего белорусского тренера в столицу России состоялось в понедельник, 18 мая.

Напомним, что 17 мая правительством было снято ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию. Прибывшие обязаны пройти 14-дневный карантин.