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В Германии предложили ввести потолок зарплат в футболе 

RT на русском и ещё 5 2 часа назад
В Германии предложили ввести потолок зарплат в футболе
Фото: РИА Новости
Президент федерации футбола Германии (DFB) Фритц Келлер высказал мнение о необходимости введения в футболе потолка зарплат.
«Мы должны приблизить профессиональный футбол к людям. Стоит подумать о потолке зарплат. Комиссионные агентам игроков и огромные суммы трансферов всё больше раздражают общество и отталкивают его от нашего любимого вида спорта», — приводит слова Келлера пресс-служба DFB.
Ранее Александер Чеферин заявил, что УЕФА пока не рассматривает возможность внесения изменений в правила ФФП из-за пандемии коронавируса.
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Футбол , Александер Чеферин , УЕФА
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