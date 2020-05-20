В Германии предложили ввести потолок зарплат в футболе 

Президент федерации футбола Германии (DFB) Фритц Келлер высказал мнение о необходимости введения в футболе потолка зарплат.
«Мы должны приблизить профессиональный футбол к людям. Стоит подумать о потолке зарплат. Комиссионные агентам игроков и огромные суммы трансферов всё больше раздражают общество и отталкивают его от нашего любимого вида спорта», — приводит слова Келлера пресс-служба DFB.
Ранее Александер Чеферин заявил, что УЕФА пока не рассматривает возможность внесения изменений в правила ФФП из-за пандемии коронавируса.